Столтенберг объявил об увеличении войск НАТО в Афганистане

НАТО объявило, что увеличит численность войск в Афганистане с нынешних 13 000 до 16 000 человек, чтобы помочь правительству Кабула в его борьбе против талибов. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил об этом 9 ноября в конце двухдневного заседания министров обороны альянса в Брюсселе.

Столтенберг подтвердил, что дополнительные войска не будут задействованы в боевых действиях, но будут частью миссии НАТО, целью которой является подготовка, консультирование и помощь афганским правительственным войскам.

Ожидается, что примерно половина дополнительных войск поступит из Соединенных Штатов, а остальная часть от союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию. В сентябре министр обороны Джим Мэттис сказал, что в Афганистане будет развернуто более 3000 американских военнослужащих.

Соединенные Штаты начали вторжение, чтобы уничтожить талибов и боевиков «Аль-Каиды», чьи лидеры укрывались в Афганистане после нападения 11 сентября 2001 года на Соединенные Штаты. США, НАТО и другие партнеры в течение некоторого времени дислоцировали более 100 000 военнослужащих в Афганистане, но движение «Талибан» возродилось после того, как НАТО завершило боевые действия в 2014 году. Экстремистская группировка «Исламское государство» также активизировала свою деятельность после вывода войск.