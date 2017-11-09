Могерини начинает свое центральноазиатское турне

Представитель Европейского союза по внешней политике Федерика Могерини посетит сегодня с визитом Кыргызстан и Узбекистан и встретится с высокопоставленными лицами этих двух стран. По сообщению аппарата президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, Могерини встретится с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым, инаугурация которого запланирована на 24 ноября, а также с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Помимо прочих вопросов, сообщает пресс-служба президента, в повестке переговоров – новое двустороннее соглашение между ЕС и Кыргызстаном, которое призвано заменить прежнее соглашение, принятое в 1999 году.

Аналогичное новое соглашение было подписано между ЕС и Казахстаном в прошлом году.

ЕС сообщил 8 ноября, что после переговоров в Бишкеке Могерини посетит 13-ю ежегодную министерскую встречу ЕС – Центральная Азия в узбекистанском городе Самарканд, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и министрами иностранных дел стран Центральной Азии.

До вылета из Брюсселя в Кыргызстан Могерини заявила, что Центральная Азия является очень важным регионом для ЕС. Представитель ЕС сказала, что права человека являются важным аспектом в отношениях ЕС со странами Центральной Азии.

«От вопросов обеспечения безопасности до противодействия радикализации и экстремизму, от торговли до поддержки гражданского общества ЕС и страны региона являются убежденными партнерами. Наша ежегодная встреча дает нам возможность взглянуть на достигнутое за год и планировать новую повестку для поддержки развития, безопасности и стабильности в наших регионах, во благо наших граждан», – сказала Могерини.