Правительство КР пояснило свою позицию по ледникам на Кумторе

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования заявил, что карьер рудника Кумтор испытывает постоянное давление от наползающего ледника, что может привести к его обрушению. Ведомство отмечает, что парламент обязал правительство обеспечить бесперебойную работу проекта «Кумтор».

ГКПЭН поясняет, что для разгрузки борта карьера и предотвращения его обрушения проводятся горные работы - обязательное проведение опережающей выемки и перемещения деформированных горных масс и льда, сползающих в чашу карьера, на более безопасные места.

Поправки в «Водный кодекс», легализующие перемещение ледников Давыдова и Лысый на руднике Кумтор, были рассмотрены с участием независимых экспертов, отмечают в госкомитете.

«Специалисты констатировали, что в случае консервации карьера сложится ситуация, при которой неизбежна долговременная остановка производства на руднике Кумтор. Это может вызвать обрушение бортов центрального карьера и его затопление водой, что значительно затруднит (или сделает невозможным) возобновление работ при разработке центрального участка месторождения Кумтор», – говорится в заявлении.

Поправки в «Водный кодекс» одобрены профильным комитетом Жогорку Кенеша 31 октября. Фактически, они легализуют перемещение ледников Давыдова и Лысый на золоторудном месторождении Кумтор. Инициатор законопроекта – правительство – объясняет свою инициативу экономическими соображениями, отмечая, что ледники и так почти растаяли. Эксперты считают, что документ узаконит их уничтожение.

8 октября активисты провели в Бишкек акцию в защиту ледников.