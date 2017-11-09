Экс-глава Yahoo обвинила хакеров из России во взломе трех миллиардов аккаунтов

Бывший руководитель американской компании Yahoo Марисса Майер заявила на слушаниях в сенате США, что три миллиарда аккаунтов сервиса были взломаны и украдены в 2013 году хакерами из России, сообщает Reuters.

Yahoo до сих пор так и не смогла определить, как именно произошла атака, о которой ничего не было известно до тех пор, пока данные об этом год назад не представили американские власти. По словам Майер, несмотря на все принимаемые меры, в системы Yahoo вторглись российские агенты и украли данные пользователей. Она сравнила борьбу с хакерами с «гонкой вооружений» и добавила, что как бывший директор компании хочет извиниться перед каждым из пользователей Yahoo.

О массовой хакерской атаке на пользователей Yahoo стало известно в декабре прошлого года. Тогда была обнародована информация об утечке данных миллиарда учетных записей. В октябре 2017 года, Yahoo заявила, что хакеры взломали 3 миллиарда аккаунтов, а сама атака коснулась всех пользователей поисковой системы.

Руководство Yahoo полагало, что обе атаки организованы одними и теми же лицами по заказу неназванного государства. В марте 2017 года министерство юстиции США предъявило обвинения в кибератаке на Yahoo россиянам, двое из которых – сотрудники ФСБ России. Один из них – Дмитрий Докучаев был арестован в декабре в Москве по обвинению в государственной измене и передаче информации ЦРУ. Еще один фигурант этого дела – уроженец Казахстана Карим Баратов, который въехал в Канаду в 2007 году и в 2011 году получил гражданство. Он был задержан в Канаде в марте 2016 года по запросу США.