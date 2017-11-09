В казахском парламенте одобрили противоречивые поправки к закону о СМИ (видео)

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил в первом чтении внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций. Документ представил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

При этом депутаты предложили снизить предлагаемый максимальный срок предоставления ответа государственных органов на запросы СМИ. По словам депутатов, актуальность полученной по истечении 15 дней – столько времени, согласно проекту, отводится на ответ – информации будет утрачена.

По этому поводу министр заявил, что сейчас госорган не успевает предоставить ответ в трехдневный срок (как это прописано в действующем законодательстве). «Поэтому мы исходили из общей практики – до 15 дней, во всем мире практика до 20 дней, до месяца занимает. Я думаю, здесь ничего страшного нет. Мы в рабочих группах [мажилиса] этот вопрос обсуждали, и сейчас он находится на заключении в правительстве», – сказал Абаев. По его словам, при обращении граждан ответ государственного органа составит также 15 дней.

Министр сказал о готовности рассмотреть и обсудить «более детально» срок сокращения ответа на запрос с 15 дней «до более меньшего срока». На вопрос депутатов о досудебном урегулировании споров между СМИ и юридическими или физическими лицами Даурен Абаев сказал, что в роли медиатора смогут выступать общественные организации, работающие в сфере СМИ.