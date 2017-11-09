Лидер Египта призвал Тегеран и Эр-Рияд снизить напряженность

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что поддерживает Саудовскую Аравию в ее противостоянии с Ираном, однако не желает, чтобы напряженность обернулась открытой военной конфронтацией между двумя противниками. «Мы поддерживаем наших [саудовских] братьев», – сказал Сиси на встрече с журналистами в египетском городе Шарм-эль-Шейх 8 ноября. Он отметил важность деэскалации напряженности между двумя региональными державами. «Я не за войну. Мы можем разрешить кризис при помощи диалога», – сказал он. «В регионе и без того достаточно нестабильности и вызовов. Нам не нужны новые осложнения, включающие Иран или “Хезболлу”», – сказал он, упомянув союзника Тегерана в Сирии и Ливане.

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман на этой неделе обвинил Иран в поставке ракет повстанцам-хуситам в Йемене, назвав подобную поддержку «прямой военной агрессией со стороны режима в Иране», который может «рассматриваться как акт войны». Он также обвинил «Хезболлу» в «объявлении войны» королевству.

Президент Ирана Хасан Роухани 8 ноября ответил предупреждением о том, что угрозы Ирану не дадут результата. «Вам известно о мощи и месте Исламской Республики. Гораздо более сильные, чем вы, оказались не способны предпринять что-либо против иранского народа», – сказал Роухани на собрании кабинета министров в Тегеране.

«Соединенные Штаты и их союзники задействовали все свои возможности и ничего не достигли», – сказал он.

Саудовская Аравия и Соединенные Штаты ранее обвинили Иран в поставке повстанцам в Йемене ракет, которые были задействованы в недавних ударах по территории Саудовской Аравии. 7 ноября по инициативе Соединенных Штатов данный вопрос был внесен на рассмотрение в ООН.