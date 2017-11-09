Туркменистан: у желающих в рабочее время пополнить карту VISA банки требуют «объяснительную»

Банки Туркменистана вновь ввели ограничения в отношении пользователей пластиковых карт международной платежной системы VISA. Как сообщают местные СМИ, в банках требуют справку с работы у тех, кто приходит пополнить карту VISA.

Справка должна подтверждать, что в данный момент человек находится в трудовом отпуске, отпуске без содержания, взял отгул и так далее. В ином случае пополнять карту не разрешается.

Работникам госучреждений запретили ходить в банки, чтобы пополнить счет в рабочее время с 9 до 18 часов. При этом банковские кассы, принимающие вклады, работают с 9:30 до 16:00, отмечает издание.

Внесение новых изменений в правила пользования банковскими картами подтвердили и источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане. Собеседники сообщают, что в дополнение к ранее действующему требованию о предоставлении справки с места работы, с указанием дохода, в настоящее время от вкладчиков требуют обоснование для совершения банковской операции во время рабочего дня.

В свою очередь сотрудники нескольких столичных предприятий сообщили о трудностях в получении требуемых банками справок, так как, по меньшей мере, два руководителя по месту работы, должны предварительно одобрить выдачу соответствующей бумаги, отмечают источники.