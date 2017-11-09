NASA и Uber запустят летающее такси

Американское космическое агентство NASA и служба такси Uber заключили соглашение о совместной работе над летающим такси Uber Elevate.

NASA будет обеспечивать слежение за аппаратами Uber Elevate и управлять ими в городском воздушном пространстве, не создавая помех для аэропортов. Uber не будет заниматься производством летающих такси самостоятельно. В компании отмечают, что создадут инфраструктуру в партнерстве с одним из производителей авиатехники.

Тестирование Uber Elevate начнется в 2020 году. Запустить услугу в коммерческую эксплуатацию предполагают в 2028 году к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.