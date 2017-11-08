Трамп предостерег Пхеньян: «Не недооценивайте нас»

Президент США Дональд Трамп посоветовал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну не испытывать терпение Соединенных Штатов и заявил, что «мир не может мириться с угрозой режима-изгоя, который грозит ему ядерным уничтожением».

В ходе своего выступления в парламенте Южной Кореи 8 ноября Трамп заявил, что оружие, которым пытается обзавестись Пхеньян, не повысит безопасность Пхеньяна, а создаст «серьезную угрозу» для режима в Северной Корее. «Не недооценивайте нас и не испытывайте нас», – заявил Трамп. В своем резком заявлении Трамп, тем не менее, пообещал лучшее будущее для Северной Кореи, если Пхеньян прекратит разработки баллистических ракет и согласится на «полную и поддающуюся проверке денукриализацию».

Утром сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями Трамп был вынужден отказаться от неожиданного визита в демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую полуостров на Север и Юг. Белый дом позднее заявил, что президент был «раздосадован» в связи со срывом поездки в ДМЗ.

Следующую остановку в рамках своего азиатского турне, которое началось с визита в Японию, Трамп сделал в Китае. По сообщениям американских официальных лиц, Трамп в ходе визита в Китай сосредоточится на том, чтобы Пекин – как главный союзник и торговый партнер Пхеньяна – надавил на северокорейского лидера с целью исключить ядерные амбиции Пхеньяна.