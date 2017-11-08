Россия может вернуться на конкурс Евровидение в этом году

Россия сможет участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в мае следующего года в Лиссабоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Евровидения.

Помимо России в конкурсе будет участвовать 41 страна. Первый и второй полуфиналы Евровидения запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал – на 12 мая 2018 года.

Португалия принимает конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве. Россия в этом году в Евровидении не участвовала. Служба безопасности Украины запретила участнице от России Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму. Организаторы Евровидения предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса.

Ранее Первый канал сообщал, что в 2018 году Россию на конкурсе в Лиссабоне Россию может представить Юлия Самойлова. У певицы первая группа инвалидности, она передвигается на коляске.