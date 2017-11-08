Вице-президент Turkish airlines стал консультантом «Узбекистон хаво йуллари»

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» привлекла турецкого эксперта Орхана Сиврикая в качестве советника по стратегическому развитию. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика. Вопрос привлечения турецкого консультанта был проработан в ходе состоявшегося в октябре государственного визита делегации во главе с президентом Узбекистана в Турцию.

50-летний Орхан Сиврикая является доктором технических наук, известным топ-менеджерем в вопросах гражданской авиации. Выпускник факультета промышленной инженерии Босфорского университета занимал ответственные посты в Турции, Европе и Северной Америке, проявив себя как специалист в управлении и планировании авиамаршрутами, создании новых бизнес-моделей, управлении рисками, а также в маркетинге и управлении доходами. До недавнего времени занимал должность вице-президента Turkish Airlines.

Орхан Сиврикая приступил к работе в НАК 6 ноября. В сферу его деятельности входитучастие в разработке стратегии развития авиакомпании, оптимизация расписания и планирование парка самолетов, маркетинг и продажи, а также внедрение информационных технологий.

В начале этой недели пресс-служба Госкомтуризма сообщила о назначении советником председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана специалиста из Турции Садика Бадака.