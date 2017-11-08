Фельгенгауэр считает, что напавший на нее притворяется сумасшедшим

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц, напавший на нее с ножом в помещении редакции, только притворяется сумасшедшим. В интервью «Открытой России» она подчеркнула, что преступник знал, куда нужно бить, и что удар «был очень уверенный».

В беседе с интернет-изданием «Медуза» Фельгенгауэр заявила, что не рассматривает покушение на себя в контексте «атаки на журналистику», о которой заявили в средствах массовой информации после нападения.

Сам Борис Гриц во вторник сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии, что не планировал убивать журналистку, а лишь хотел «показать ей, что зло порождает зло». Он в очередной раз заявил, что Фельгенгауэр «изводила его телепатически». По данным газеты «Московский комсомолец», в ближайшее время Грица отправят на психиатрическую экспертизу.

Покушение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. Ее доставили в больницу с тяжелым ранением шеи, прооперировали и выписали 3 ноября. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов связал нападение на сотрудницу радиостанции с атмосферой ненависти в отношении работников СМИ в России и передал следствию информацию об угрозах, поступавших в адрес Фельгенгауэр.