В Уэльсе покончил с собой министр – после «инцидентов с женщинами»

Бывший министр правительства Уэльса покончил жизнь самоубийством после обвинений в неподобающем личном поведении. 49-летний Карл Сарджент в конце минувшей недели был лишен поста министра по делам детства и местных сообществ. Было приостановлено и его членство в Лейбористской партии, после того как первый министр Уэльса узнал о нескольких инцидентах с женщинами, участником которых был Сарджент.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что смерть Сарджента глубоко потрясла его.

Погибший министр был женат и воспитывал двоих детей. Тело нашли в доме, где он жил. Как сообщает Би-Би-Си, после появившихся в его адрес обвинений Карл Сарджент заявил о намерении «очистить свое имя».