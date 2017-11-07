Российско-американская комиссия по военнопленным соберется в Москве

Представители США прибыли в Москву для участия в заседании российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

На двадцать первом заседании комиссии будут обсуждены вопросы, связанные с судьбами военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953), во Вьетнаме, в период «холодной войны», в локальных конфликтах и во время войны в Афганистане (1979-1989).

В июне 2017 года российская сторона передала американским партнерамрассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама.