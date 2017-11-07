В Таджикистане долг школ за аренду учебников превысил 3 миллиона долларов

По данным Министерства образования и науки Таджикистана, задолженность школ за аренду учебников превышает 27 млн. сомони ($3.1 млн). Ведомство обязало все школы вернуть долги.

Так, только в Хатлонской области задолженность школ составила 7 млн.380 тыс. сомони (около 840 тысяч $). Директора школ, завучи и классные руководители ходят по домам и собирают у родителей школьников деньги.

Сообщается, что в Раштском районе школьники и их родители собирают плоды шиповника и грецкие орехи, сдают металлолом и макулатуру, а вырученные деньги переводят на счета министерства.

Давлатмурод Эшмуродов, сотрудник типографии города Курган-Тюбе сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что многомиллионный долг накопился за последние пятнадцать лет. По его словам, школы должны погасить долг за аренду учебников в кратчайшие сроки, так как Минобрнауки нуждается в средствах на переиздание учебников.

Министерство образования и науки Таджикистана выдает школам учебники в аренду на три года. Как пояснили в ведомстве, школами первый год выплачивается 34%, второй и третий год – по 33% от стоимости учебника. «По истечении трех лет учебник переходит в собственность школы. Руководство школы может повысить стоимость аренды за учебник – до 50% на третий год использования книги. Эти деньги идут на содержание библиотеки, на повышение зарплаты учителям или на обеспечение книгами детей из малоимущих семей», – сказали в ведомстве.