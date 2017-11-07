В Боснии открыт памятник российскому дипломату Виталию Чуркину

В Восточном Сараеве в понедельник открыт памятник бывшему российскому послу в ООН Виталию Чуркину. Так местная общественность выразила благодарность России за решение заблокировать в 2015 году проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением геноцида в Сребренице. В июле 1995 года вооруженные формирования боснийских сербов убили около восьми тысяч мусульман.

Открытие памятника прошло с участием нескольких десятков гостей при поддержке российского посольства в Боснии и Герцеговине. Восточное Сараево территориально относится к Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Несколько месяцев назад президент Республики Сербской Милорад Додик наградил посмертно Виталия Чуркина орденом Знамени.

С инициативой установки памятника выступила местная организация «Восточная альтернатива», призывающая к отказу от евроатлантической интеграции и выступающая за сближение с Россией. Память российского дипломата увековечили при помощи мраморной доски на постаменте с портретом Чуркина и надписью на русском языке «Спасибо за Русское Нет». Изначально памятник планировалось установить в самой Сребренице, но местные власти ответили отказом, сославшись на возможное усиление межэтнической напряженности.

Россия в 2015 году заблокировала британский проект резолюции, в которой массовые расправы над мужской частью населения Сребреницы были охарактеризованы как геноцид, в соответствии с вердиктом Международного суда 2007 года. В прошлом российские власти не оспаривали такую оценку. Более того, российский МИД сам ссылался на факт геноцида, объясняя тем самым необходимость российской военной операции против Грузии в 2008 году.

Об организации «Восточная альтернатива» заговорили в 2015 году, когда ее активисты расклеили в Белграде многочисленные фотографии Владимира Путина. Эта организация выступает за создание союза Республики Сербской с Сербией и Россией. В последние годы ее руководитель Войин Павлович выступал с различными националистическими и антизападными заявлениями. Например, он призывал прекратить извиняться перед мусульманами за расправы в Сребренице и критиковал решение боснийских властей подать в 2016 году заявку на вступление в Евросоюз.