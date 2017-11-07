Банки Туркменистана вдвое уменьшили сумму выдачи наличных за рубежом

Банки Туркменистана вновь уменьшили сумму выдачи наличных по банковским картам за рубежом. Теперь, находящиеся за рубежом граждане страны могут обналичить только $50 в день. Согласно новым правилам, лимит по безналичным расчетам составляет $200 в сутки.

Внешэкономбанк Туркменистана обосновывает очередные изменения в правилах пользования банковскими картами, желанием «предотвратить нецелевое использование валютных средств, ориентируясь на утвержденные нормативы суточных расходов лиц, пребывающих за границей», сообщают информагентства.

Сообщается, что пополнять свои счета для использования пластиковых карт граждане Туркменистана по-прежнему могут на любую сумму.

Вместе с тем, в новых правилах предусмотрена возможность «оплаты, путем перевода посредством банковских платежных систем гостиниц, больниц, учебных заведений, а также за приобретение авиа и железнодорожных билетов».

Напомним, обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года. В связи с прекращением Центральным Банком обмена зарубежной валюты, снятие средств в долларах США при помощи пластиковой карты со своих счетов в национальной валюте – манатах, является единственным способом для официальной конвертации средств для населения.