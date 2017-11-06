Мирзияев: Взаимные визиты вывели отношения КР и РУз на уровень стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил о динамичном развитии кыргызско-узбекских отношений.

По его словам, состоявшиеся в прошлые месяцы взаимные визиты президентов вывели двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Об этом сообщают в аппарате правительства Кыргызстана по итогам встречи премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова с главой Узбекистана в Ташкенте на полях заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Как отмечается, Сапар Исаков выразил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении и наращивании взаимодействия между странами. По его словам, развитие добрососедских отношений с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике страны.

В пресс-службе президента Узбекистана добавили, что на встрече были обсуждены вопросы обеспечения полномасштабной реализации принятых решений и достигнутых соглашений, перспективы дальнейшего увеличения объемов товарооборота, расширения кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.

Шавкат Мирзияев посетил Кыргызстан с госвизитом 5-6 сентября, итогом его стало подписание соглашения по границе и возобновление работы пунктов пропуска в упрощенном режиме.

Спустя месяц (5-6 октября) Алмазбек Атамбаев посетил Узбекистан с ответным госвизитом, подписав по его итогам 12 соглашений.

Позже в телефонном разговоре Атамбаев поблагодарил Мирзияева «за конструктивный подход» к решению вопросов.