ООН: 2017 год войдет в историю наблюдений как самый теплый

Нынешний год войдет в историю метеонаблюдений, как один из самых теплых, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в начале конференции ООН по климату в Бонне, Германия. С 6 по 17 ноября в Бонне встречаются представители почти 200 стран, чтобы попытаться поддержать Парижское соглашение по климату, несмотря на выход из него США.

Прошлый год был самым жарким, вызванным таким погодным явлением как Эль-Ниньо, а 2015 и 2017 годы заняли второе место, говорится в предварительном годовом отчете агентства ООН, обнародованном 6 ноября. В нем говорилось, что количество углекислого газа в атмосфере продолжает расти в этом году, в то время как уровень моря повышается, а охват льдом Антарктиды приближается к рекордно низкому уровню.

В докладе говорится, что глобальная средняя температура с января по сентябрь этого года была примерно на полградуса по Цельсия теплее, чем в среднем с 1981-2010 год.

«Мы стали свидетелями чрезвычайных погодных условий в 2017 году», – говорится в заявлении Генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа. Он указал на ураганы в Атлантике и Карибском бассейне, температуры превышающие 50 градусов по Цельсию в Пакистане, Иране и Омане, муссонные наводнения в Азии и засуху в Восточной Африке, как примеры изменения климата.