Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама встречались с людьми из КНДР

Официальный представитель посольства Северной Кореи и менеджер авиакомпании КНДР Air Koryo встречались с подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама вскоре после случившегося. Это следует из видеозаписей, показанных на суде в Куала-Лумпуре в понедельник.

Две женщины, индонезийка Сити Айсья и Доан Тхи Хуон из Вьетнама, а также еще четыре человека, которые все еще находятся на свободе, обвиняются в убийстве сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына с использованием запрещенного химического средства VX в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Адвокаты заявили, что Сити Айсья и Хуонг были обмануты, думая, что они играют для реалити-шоу.

Четверо незадержанных подозреваемых, которые были зафиксированы видеокамерами аэропорта при разговоре с женщинами, до того как они напали на Ким Чен Нама, впервые были идентифицированы как северокорейцы в понедельник, через месяц после начала судебного разбирательства.

Трое из них были замечены на встрече с представителем посольства Северной Кореи и официальным представителем Air Koryo, в главном аэропорту в течение часа после нападения, сообщил следователь полиции Ван Азирул. Северная Корея решительно опровергла обвинения южнокорейских и американских чиновников в том, что она стоит за убийством.

Ким Чен Нам, который жил в изгнании в Макао, критиковал династическое правление своей семьи в Северной Корее, и его брат издал постоянно действующий приказ о его казни, заявили южнокорейские законодатели.

Кадры, которые показали в зале суда, свидетельствуют, что представитель Air Koryo помогал трем подозреваемым на стойке регистрации в аэропорту. Ван Азирул сказал, что позже он был замечен при бронировании авиабилета для четвертого подозреваемого. Ван Азируль идентифицировал мужчин как северокорейцев Хонг Сон Хака, Ри Джи Хёна, Ри Чжей Нама и О Йонг Гила, ссылаясь при этом на данные разведки специального подразделения малайзийской полиции.