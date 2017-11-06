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Мирзияев прибыл в Джизак для участия в торжествах в честь Рашидова

Советский руководитель Узбекистана Шараф Рашидов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев прибыл сегодня в Джизак для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова, сообщает пресс-служба главы республики.

Гостей со всех регионов страны и из-за рубежа торжественно встретили на Джизакском железнодорожном вокзале.

Согласно постановлению главы Узбекистана «О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова» от 27 марта этого года в Джизаке прошла большая подготовка к данному событию. В городе благоустроили площадь имени Шарафа Рашидова, отремонтировали музей. Улицы и аллеи празднично украшены к юбилею Рашидова, передает Sputnik Узбекистан.

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