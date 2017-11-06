«За годы независимости наши дороги ни разу не асфальтировались»

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740 755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик, которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственность за за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Я пишу в вашу редакцию из Гузарского района Кашкадарьинской области. Транзитная трасса М39 расположена вблизи населенного пункта. За годы независимости эта дорога ни разу не асфальтировались. Каждый день мы вынуждены жить, глотая тонны пыли. Дорогая находится в плачевном состоянии.

Наш район считается стратегически важным в республике. То есть, прибыль от нашего газа и нефти идет в госбюджет. Однако наш район ничем не отличается от мусорной свалки. У нас даже нет ни одного парка, чтобы наши дети могли там гулять или играть».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!