Спикер Палаты представителей Райан поддержал расследование Мюллера

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил в воскресенье, что спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего так называемое «российское расследование», не следует увольнять или отстранять. По словам Райана, спецпрокурору необходимо дать возможность довести руководимое им расследование до конца.

Свое заявление спикер Палаты представителей сделал в интервью каналу Fox News. Он в частности отметил, что «профессионалы должны иметь возможность делать свое дело» и установить факты.

Ранее демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе США дали ясно понять президенту Дональду Трампу, чтобы он не препятствовал расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп не должен «вмешиваться в работу специального прокурора». Другие сенаторы предостерегли Трампа от помилования обвиняемых.