Министр энергетики Саудовской Аравии проведет переговоры в Узбекистане

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих прибыл в Ташкент, чтобы в субботу, 4 ноября, принять участие в заседании Электроэнергетического совета СНГ, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным ведомства, в программе визита министра – участие в 51-м заседании Электроэнергетического совета СНГ в Ташкенте и проведение двусторонних встреч и переговоров с руководством компаний «Узбекэнерго» и АО «Узбекнефтегаз».

Ранее МИД сообщал, что в ходе совещания Электроэнергетического совета СНГ руководители соответствующих министерств, энергетических компаний государств Содружества обсудят ход подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, практические аспекты обновления и гармонизации нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики, охраны окружающей среды.