В Таджикистане увольняют священнослужителей, имеющих зарубежное образование

Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов принял решение уволить тех священнослужителей, которые получили религиозное образование за рубежом. Между тем сам председатель комитета Сулаймон Давлатзода и глава совета улемов Таджикистана Саидмуккарам Абдулкодирзода получили религиозное образование за пределами страны, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Саидмукаррам Абдулкодирзода заявил, что готов в любой момент оставить свой пост ради спокойствия мусульман Таджикистана. «Несколько имам-хатибов, которые примкнули к запрещенным в Таджикистане течениям, были арестованы и наказаны. Если эта инициатива связана с моей личностью, то ради спокойствия в стране я готов подать в отставку. Потому что я не хочу повторения горьких событий 1990-х годов», – сказал он.

Афшин Муким, пресс-секретарь комитета, сказал, что соответствующее решение за подписью первого заместителя председателя данного ведомства Амирбека Бекназарова принято 28 октября. «Это решение касается только тех имам-хатибов, которые обучались незаконно», – подчеркнул он.

Ранее в социальных сетях была выложена копия телефонограммы Комитета по делам религии в адрес своих региональных управлений по стране, в которой говорится, что дается две недели на то, чтобы имам-хатибы, получившие образование за рубежом, покинули свои посты и на их место были назначены «достойные кандидатуры».

В телефонограмме также говорится, что решение было принято после того, как несколько имам-хатибов, обучавшихся в зарубежных медресе, были уличены в совершении преступлений.