Сирийские войска взяли под контроль Дейр-эз-Зор

Сирийские правительственные войска и их союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Это последний город Сирии, находившийся под контролем террористической группировки «Исламское государство».

Подтверждения со стороны сирийских властей пока не поступало. Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии передает, что в городе остались небольшие разрозненные группы исламистов.

Наступление на Дейр-эз-Зор началось 18 октября. Город находился под контролем «Исламского государства» с 2014 года.

Борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.