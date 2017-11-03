Трамп лишился Twitter'а на 11 минут

2 ноября из Twitter'а исчезла учетная запись президента США Дональда Трампа, который часто пользуется этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, затем был восстановлен. Об этом сообщили в руководстве Twitter'а.

По данным компании, учетную запись Трампа деактивировал один из сотрудников компании, который работал в ней последний день. Несмотря на то, что аккаунт президента США не работал всего 11 минут, в Twitter'е начали расследование случившегося.

Трамп создал аккаунт @realDonaldTrump в Twitter в 2009 году. Он имеет более 40 миллионов подписчиков. Это личный twitter-аккаунт президента. Трамп использует его для политических заявлений и предпочитает не пользоваться специальной учетной записью президента США, которая переходит от одного главы государства к другому.