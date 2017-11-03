Суд в США отказал Манафорту в просьбе снять домашний арест

Суд в США отверг просьбу Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба нынешнего президента Дональда Трампа, в снятии домашнего ареста.

На слушаниях в Вашингтоне 2 ноября судья Эми Берман Джексон оставила в силе решение о домашнем аресте Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса. Они обвиняются в заговоре против США – из-за работы с политическими структурами в Украине, продолжавшейся более десяти лет.

Обвиняемые попросили освободить их из-под домашнего ареста, сообщив, что рисков их побега нет и что значительный финансовый залог является достаточной гарантией, что они не будут уклоняться от дальнейших судебных слушаний. Предварительно был установлен размер залога для Манафорта – в размере 10 миллионов долларов и для Гейтса – на сумму пять миллионов. Эти суммы были обозначены после того, как Манафорт и Гейтс сдались властям 30 октября.

И Манафорт, и Гейтс отвергают обвинения. ​Манафорту может грозить от 12 до 15 лет заключения, Гейтсу – от 10 до 12 лет. Прокуроры заявили, что против Манафорта и Гейтса могут быть выдвинуты новые обвинения.