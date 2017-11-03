В Кыргызстан начали поступать вагоны с казахстанским углем

В Кыргызстане начали решать вопрос с обеспечением углем. Как сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев, до конца ноября из Казахстана в КР поступит 100 тысяч тонн угля.

– По последним данным, уголь уже начал поступать. 1 ноября прибыли первые 6 вагонов, сегодня – еще 9. На станции «Луговая» близ кыргызско-казахской границы ждут отправки еще 25 вагонов с углем. До конца этого месяца всего будет поставлено 100 тысяч тонн угля, – сказал 2 ноября Дуйшенбек Зилалиев.

Задолго до наступления зимы цена тонны угля в Бишкеке достигла 4 тысяч сомов (около 60 долларов). Продавцы топлива объяснили подорожание тем, что прекратились поставки из Казахстана.

Напомним, Дуйшенбек Зилалиев, выступая 2 ноября на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что правительство КР намерено ввести госрегулирование цен на уголь.