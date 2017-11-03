Прокуратура Испании просит задержать Карлеса Пучдемона

Прокуратура Испании обратилась в Высший суд королевства с просьбой о выписать ордер на задержание экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов парламента автономии.

Кроме того, суд арестовал восьмерых из девяти уволенных министров правительства Каталонии в связи с их причастностью к недавней попытке автономии отделиться от королевства. Избежать ареста удалось только бывшему советнику по делам предпринимательства Санти Виле. Он добровольно ушел в отставку до провозглашения независимости Каталонии. Суд разрешил ему остаться на свободе под залог в 50 тысяч евро.

Пучдемона вызвали в суд 31 октября в качестве свидетеля по делу о мятеже. Однако накануне он и пять экс-членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Адвокат Пучдемона Поль Бекар заявил, что политик не намерен просить бельгийские власти об убежище, но если из Мадрида придет запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде.

После референдума о независимости Каталонии центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.