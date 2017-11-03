СМИ: хакеры Fancy Bear взломали почту политиков на Украине, США и РФ

Хакеры из группировки Fancy Bear пытались взломать почти пять тысяч почтовых ящиков пользователей Gmail на Украине, в США, России, Грузии и Сирии. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, атаки продолжались несколько лет по всему миру.

Associated Press провело собственное расследование. Оно основано на данных компании Secureworks, занимающейся кибербезопасностью. В распоряжение журналистов попала база из 19 тысяч вредоносных ссылок. По информации Associated Press, хакеры просто забыли закрыть доступ к базе.

В расследовании говорится, что целью хакеров стали почти 600 американцев. В списке, в частности, оказались, тогдашний госсекретарь США Джон Керри и бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Кроме того, Fancy Bears атаковала более 100 почтовых ящиков Демократической партии во время американских выборов и эккаунты сотрудников оборонных предприятий Boeing, Raytheon и Lockheed Martin.

Более 500 ящиков электронной почты хакеры пытались взломать на Украине. В том числе электронную почту президента страны Петра Порошенко и его сына Алексея.

В России хакеров интересовали, в частности, оппозиционеры Алексей Навальный и Михаил Ходорковский, а также Мария Алехина из панк-группы Pussy Riot.

По словам опрошенных экспертов, единственное, что объединяет жертв атак – это интерес к ним Кремля.

Хакерская группировка Fancy Bears создана в 2000-х годах. Она, стала известнаиз-за взлома серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5. Группа также совершала атаки на посольства десятков стран, министерства обороны Аргентины, Турции, Южной Кореи, Украины и представителей НАТО.​ Взломщиков неоднократно обвиняли в связях с российскими властями, в Кремле эти обвинения отвергают.