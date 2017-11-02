В Таджикистане намерены снизить преступность среди молодежи

Сотрудники сферы образования и правоохранительных органов начали профилактические работы с трудновоспитуемыми подростками – учащимися столичных средних школ. Всего в списке – 222 школьника, которые считаются «зачинщиками» драк.

Список был составлен по поручению мэра столицы Рустама Эмомали после того, как в этом году в Душанбе произошло несколько фактов жестоких «разборок» и поножовщин с участием несовершеннолетних детей.

Исследования в этой области показывают, что зачинщики, а это обычно ученики 8-11 классов, «натравливают» школьников на «разборки» со сверстниками.

В 2016 году в Таджикистане было зарегистрировано свыше 5 тысяч преступлений среди несовершеннолетних и молодежи. Президент страны Эмомали Рахмон в феврале этого года на встрече со столичными активистами потребовал от соответствующих структур положить конец кровавым разборкам в молодежной среде.

Сотрудник столичной администрации сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что на одном из собраний мэр поручил предпринять серьезные меры по снижению преступности среди молодежи, чтобы свести на нет роль «лидеров» молодежных группировок. «Сейчас составлены списки таких учащихся, проводятся разъяснительные работы с ними и их родителями. В свободное от учебы время они участвуют в курсах по обучению ремеслу. То есть мы направили их избыточную энергию в правильное русло», – сказал собеседник.

По данным МВД страны, за девять месяцев этого года в нарушении общественного порядка были уличены 3 тысячи школьников.