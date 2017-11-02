США могут запретить въезд гражданам Узбекистана

В Белом доме не исключают возможности внести Узбекистан в список стран, гражданам которых запрещен въезд в США. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявила глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

«Мы на данный момент к этому не призываем, но мы, конечно, этого не исключаем», – заявила Сандерс.

Напомним, что 31 октября 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовом пикапе протаранил в Нью-Йорке группу велосипедистов, в результате чего погибли 8 человек и пострадали 12 человек. Полиция признала данный инцидент терактом.