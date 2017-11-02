ЦРУ: Иран помогал «Аль-Каиде» в войне с США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало в среду более 400 тысяч документов, найденных американским спецназом в укрытии Усамы бен Ладена в Пакистане во время рейда, проходившего 1 мая 2011 года.

ЦРУ и прежде несколько раз публиковало большое количество документов из архива бен Ладена. Материалы в последнем досье подтверждают, в частности, мнение американского разведсообщества, что бен Ладен оставался реальным главнокомандующим «Аль-Каиды» до самых последних месяцев своей жизни. Они также проливают свет на причины нынешнего конфликта между «Аль-Каидой» и экстремистской группировкой «Исламское государство» («ИГ»).

Досье содержит аналитическую справку на 19 страницах, составленную членом руководства «Аль-Каиды», свидетельствующую, что взаимоотношения суннитских экстремистов и шиитского Ирана были более сложными, чем можно было предположить исходя только из их теологических расхождений.

Тегеран, например, предоставил убежище части боевиков бен Ладена, бежавших из Афганистана после американской интервенции в сентябре 2001 года. Более того, согласно документу, Иран якобы снабжал боевиков «Аль-Каиды» деньгами и оружием и обучал их в лагерях «Хезболлы» в Ливане, за что те расплачивались нападениями на американские объекты в Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива.

С другой стороны, согласно документам, между «Аль-Каидой» и Тегераном случались и размолвки. Так, бен Ладен в какой-тот момент направил духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с требованием освободить членов его семьи, содержавшихся под арестом в Иране. И даже отдал приказ похитить иранского дипломата, которого он хотел обменять на одного из своих командиров, удерживаемого иранцами.