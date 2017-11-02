Главы правительств стран СНГ соберутся в Ташкенте сегодня, 2 ноября. Само заседание глав правительств пройдет 3 ноября.

СМИ Узбекистана сообщили, что Ташкент впервые принимает глав правительств государств ‒ членов СНГ. Помимо премьер-министров КР и РУз уже подтверждено участие в саммите глав правительств таких стран как Армения, Казахстан, Беларусь, Россия, Таджикистан, а также главы Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.

Кроме того, ожидается участие вице-премьер-министров Азербайджана и Туркменистана, представителей Молдовы. Предполагается, что президент РУз Шавкат Мирзияев примет участников саммита. В повестке дня заседаний глав правительств обсуждение 18 документов, касающихся торгово-экономических аспектов, вопросов свободной торговли, ГСМ, газа, развития машиностроения, мелиорации и таможенного администрирования.

По имеющейся информации, в рамках саммита запланированы двусторонние встречи некоторых участников заседания. Будут ли встречаться премьер-министры КР и РК по поводу ситуации на границе, пока неизвестно.