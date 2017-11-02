В США Сайфулло Саипову предъявлены обвинения в терроризме

В США иммигранту из Узбекистана Сайфулло Саипову, обвиняемому в убийстве восьми человек в Нью-Йорке, предъявлены обвинения в терроризме. Прокуроры считают, что его действия были инспирированы экстремистской группировкой «Исламское государство» («ИГ»). Предъявленные Саипову обвинения предусматривают исключительную меру наказания.

В суде в Манхэттене 1 ноября прокуроры заявили, что Саипов попросил вывесить флаг «ИГ» в больничной палате, куда его привезли после ранения полицейскими. По словам прокуроров, 29-летний Саипов отказался от своих законных прав, не выразил сожаления о содеянном и дал признательные показания касательно нападения. Между тем ФБР сообщает, что по делу допросят другого выходца из Узбекистана, 32-летнего Мухаммадзоира Кадырова. Саипова в суд доставили в кресле-каталке и со связанными руками и ногами. В суде он отвечал через русскоговорящего переводчика.

Саипов 31 октября на арендованном грузовом автомобиле сбил несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус. События происходили рядом с местом, где стояли известные башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Саипову предъявлены также обвинения в оказании материальной поддержки террористической группировке. Прокуроры сказали, что на одном из двух сотовых телефонов Саипова найдены около сотни видео- и около 3 800 фотоматериалов, большинство которых относят к связанной с «ИГ» пропаганде, в том числе содержащей сцены экзекуции.

Атака в Нью-Йорке: