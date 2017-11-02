Путин в Тегеране обсудил ядерную сделку и Сирию

Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Тегеран высказался в поддержку заключенной в 2015 году ядерной сделки с Ираном и поприветствовал сотрудничество с Ираном по конфликту в Сирии. Путин находился в столице Ирана 1 ноября для участия в трехсторонних переговорах ‒ между Россией, Азербайджаном и Ираном ‒ по вопросам торговли, транспорта и сотрудничества этих прикаспийских стран в области энергетики.

Однако обсуждение затронуло заключенную между Ираном и мировыми державами ядерной сделку и вопрос о гражданской войне в Сирии на встрече Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и имеющим решающее слово в стране духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Россия ‒ одна из участниц исторического ядерного соглашения, по которому Тегеран обязался приостановить свою ядерную программу в обмен на облегчение режима санкций. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп отказался сертифицировать выполнение Ираном положений этой сделки и пригрозил выйти из соглашения, если «серьезные недостатки» в соглашении не будут устранены. Европейский союз и другие стороны этого соглашения ‒ Россия, Британия, Китай, Франция и Германия ‒ все призвали Трампа не выводить Соединенные Штаты из числа участников соглашения.

Путин, по заявлению офиса духовного лидера, сказал Хаменеи, что Москва выступает против внесения изменений в одностороннем порядке в ядерное соглашение. Говоря о Сирии, Путин назвал сотрудничество с Ираном «очень продуктивным» и сказал, что Москве и Тегерану «удается скоординировать свои позиции в вопросе по Сирии».