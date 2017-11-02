Губернатор Нью-Йорка: «Исполнитель теракта «радикализировался в США»

В Нью-Йорке, в нижней части Манхэттена в четырех кварталах от Всемирного торгового центра, мемориала жертвам терактов 11 сентября, пикап во вторник совершил наезд на велосипедистов и пешеходов. По предварительным данным, погибли 8 человек, 11 ранены.

Водитель грузовика, который врезался в велосипедную дорожку в Нью-Йорке, был связан с группировкой «Исламское государство», но «радикализировался внутри страны». Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. «Он развращенный трус и был связан с ИГИЛ, но радикализировался внутри США», – сказал CNN губернатор Нью-Йорка.

Погибшие – граждане Аргентины. Они находились в США, чтобы отметить 30-летие окончания Политехнического института.

Около трех часов после полудня преступник въехал на небольшом арендованном грузовом пикапе на велосипедную дорожку, которая идет вдоль берега Гудзона, параллельно шосcе. Проехал по ней чуть больше километра, сбивая велосипедистов и пытаясь свернуть с нее на проезжую часть улицы, около первого же светофора врезался в школьный автобус. В автобусе находились двое взрослых и двое детей. Один из детей находится в больнице в критическом состоянии. Водитель выскочил из разбитого пикапа, размахивая тем, что свидетели описывают как пистолеты. Оказавшиеся поблизости полицейские открыли стрельбу, ранив нападавшего в пах. Впоследствии выяснилось, что это было не боевое оружие, а пейнтбольный маркер и пневматический пистолет.

По данным CNN и других СМИ, подозреваемый закричал «Аллаху Акбар» по-арабски, что значит «Бог велик!», после того как выскочил из грузовика, который врезался в школьный автобус. В грузовике найдена записка, в которой говорится, что он совершил нападение от имени «Исламского государства».

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на короткой пресс-конференции назвал теракт «подлым нападением против мирных и невиновных людей». Медики сообщают, что шесть человек погибли непосредственно во время нападения, двое умерли от травм в госпитале. По словам де Блазио, нападение было «преднамеренной попыткой причинить вред людям». Полиция рассматривает теракт в качестве рабочей версии. Очевидцы говорят, что он сделал несколько выкриков (их содержание официально не приводится), которые могут способствовать идентификации нападения как теракта. Расследованием произошедшего занимается также ФБР.

Нападавший ранен и задержан. Ему была сделана операция в одной из больниц города.

Вечером во вторник он был официально идентифицирован как Сайфулло Саипов, 29-летний житель города Тампа. По сообщениям в прессе, Саипов жил в США с 2010 года и является этническим узбеком.

​У полиции пока нет данных о связях Сайфулло Хабибулаевича Саипова с какой-либо террористической организацией. Глава нью-йоркской полиции назвал его одиночкой. Он прежде не попадал в поле внимания американских служб безопасности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке и заявил, что его страна готова использовать все свои ресурсы, чтобы помочь расследованию теракта на Манхэттене. В среду в Ташкенте было объявлено, что правительство ведет расследование сообщений о том, что после теракта в США задержан уроженец Узбекистана, который убил восемь человек и нанес ранения около десятку человек. Источник в службах безопасности Узбекистана сообщил Радио Озодлик, что допрашивают мать, отца и сестру подозреваемого в нападении в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter'е: «В Нью-Йорке, похоже, очередная атака, совершенная очень больным и ненормальным человеком. Правоохранительные органы тщательно это расследуют. НЕ В США!»

Инцидент произошел после полудня в солнечный осенний день за несколько часов до начала костюмированного шествия по случаю Хеллоуина. Некоторые очевидцы говорят, что они подумали поначалу, что стали свидетелями розыгрыша. Власти решили не отменять праздничных гуляний, заявив, что Нью-Йорку не пристало уступать террористам. Они заверили горожан, что предприняты исключительные меры безопасности для охраны пути следования шествия, которое обычно собирает десятки тысяч участников и зрителей.