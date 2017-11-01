Россия вошла в десятку стран, где власти не расследуют убийства журналистов. Неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» опубликовала «Глобальный индекс безнаказанности – 2017», в котором Россия заняла девятое место. Возглавляют список Сомали и Сирия.

По данным экспертов, за последние десять лет в России было совершено девять убийств журналистов, которые до сих пор не раскрыты, а заказчик преступления не найден. В этом году были убиты журналисты Дмитрий Попков и Николай Андрущенко. По числу нераскрытых убийств журналистов Россия опередила Бангладеш, Нигерию и Индию, считают в «Комитете по защите журналистов».

При составлении списка «Комитет по защите журналистов» проанализировал все убийства журналистов, совершенные в странах мира за последние десять лет. В индекс включены только страны, у которых за указанный период по пять и более нераскрытых дел.

Журналист Дмитрий Попков был известен расследованиями о коррупции. Он неоднократно выступал с критикой чиновников из партии «Единая Россия». В конце мая этого года тело Попкова обнаружили с пятью пулевыми ранениями во дворе дома в Минусинске Красноярского края.

В апреле в петербургской больнице умер Николай Андрущенко. Туда его доставили с черепно-мозговой травмой после избиения. Личности и мотивы нападавших до сих пор не установлены. Андрущенко был сооснователем и редактором газеты «Новый Петербург», он занимался публикациями о неэффективной борьбе с коррупцией в городе.