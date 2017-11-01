MegaFon Алишера Усманова подписал соглашение с Uzmobile

Сотовый оператор MegaFon, контролируемый структурами российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова, подписал соглашение с Национальным оператором мобильной связи Uzmobile.

Документ предусматривает предоставление услуг голосового, SMS и интернет-роуминга в стандарте GSM, сообщает Podrobno.uz.

«Это позволит абонентам обоих операторов связи оптимизировать расходы и существенно снизить стоимость голосового общения, обмена сообщениями и потребления интернет-трафика в период их пребывания в Узбекистане или России. Данная услуга — дополнительный фактор доступного общения не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами», – отметили новостному сайту в пресс-службе узбекской компании.

Национальный оператор сотовой связи Uzmobile 15 апреля 2015 года запустил сеть GSM в Ташкенте и столичном регионе. До этого с 2004 года оператор предоставлял услуги на базе стандарта CDMA-450 EV-DO.

За короткий срок абонентам сети в Ташкенте и Ташкентской области были предложены разнообразные тарифные планы, удобные интернет-пакеты и качественное обслуживание в многочисленных офисах продаж и дилерских пунктах подключения. К концу 2015 года Uzmobile GSM смогла охватить каждый областной центр республики. При этом до конца следующего года компания планирует покрыть сетью 4G LTE весь Узбекистан.