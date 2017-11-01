Астана наградила короля Иордании премией «за антиядерные заслуги»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня на встрече в Астане вручил премию королю Иордании Абдалле II, «за отличие в борьбе против распространения ядерного оружия», сообщают местные новостные агентства. Король Иордании Абдалла ІІ 31 октября – 1 ноября находится с официальным визитом в Астане.

«Учитывая роль нашего государства, я учредил специальную премию тем, кто отличился в борьбе против ядерного оружия. Премию номер один Казахстан решил присвоить вам, и соответствующий указ я подписал», – сказал Назарбаев на встрече в узком составе в резиденции в Астане.

Иордания участвует в качестве страны-наблюдателя в мирных переговорах по Сирии в Астане, спонсорами которых выступают Россия, Иран и Турция.