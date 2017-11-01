Трамп поручил ужесточить проверки иммигрантов после атаки в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поручил ужесточить проверки иммигрантов. Ранее по подозрению в совершении 31 октября в Нью-Йорке «террористической атаки», в которой погибли восемь человек и более десятка получили ранения, полиция задержала гражданина Узбекистана. Это первая подобная атака в Нью-Йорке со времен атак 11 сентября 2001 года и первый случай, когда на территории Соединенных Штатов совершено нападение с использованием автотранспорта, аналогичное тем, что имели место в ряде городов Европы.

«Я только что приказал министерству внутренней безопасности активизировать нашу программу усиленной проверки. Быть политкорректным хорошо, но не по данному вопросу», – заявил он в Twitter’e. Ранее Трамп в Twitter’e заявил, что атака совершена «очень больным и невменяемым человеком».

Полиция Нью-Йорка заявила, что подозреваемый выехал на грузовой машине на выделенную для велосипедистов полосу у Всемирного торгового центра и давил всех, кто попадался ему на пути, пока не остановился, врезавшись в школьный автобус. Подозреваемый был ранен и на месте задержан полицией. Источники в полиции установили подозреваемого как 29-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Хабибуллаевича Саипова, который, по сообщениям в прессе, прибыл в Соединенные Штаты в 2010 году. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что подозреваемый покинул машину и кричал «Аллах Акбар».

По заявлениям властей, Саипов является единственным подозреваемым, что свидетельствует о том, что он мог действовать в одиночку. Однако СМИ сообщают, что следователи нашли в грузовике написанную от руки записку, по всей видимости оставленную Саиповым, в которой говорится, что нападение совершено «во имя экстремистской группировки “Исламское государство”». «Это был акт террора, особенно трусливый акт террора, направленный против обычных граждан», – заявил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.