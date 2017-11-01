Дамаск заявил о своем несогласии с присутствием Турции в Идлибе

Глава делегации правительства Сирии и посол Сирии при ООН Башар аль-Джафари на брифинге в Астане во вторник заявил, что присутствие Турции в сирийской провинции Идлиб правительство Сирии рассматривает как агрессию. В ходе предыдущего раунда переговоров по Сирии, состоявшегося в Астане в сентябре, страны – гаранты режима прекращения огня в Сирии объявили о создании четвертой зоны безопасности в приграничной с Турцией сирийской провинции Идлиб.

«То, что произошло с шестого раунда в Астане, – это ввод на территорию Сирии турецких сил при сотрудничестве и координации с группировкой «Джебхат ан-Нусра». Турция не соблюдает свои обязательства по поддержанию режима, который был заключен между странами-гарантами», – цитируют аль-Джафари местные казахстанские агентства.

По некоторым сведениям, было принято решение поделить зону в Идлибе (где часть районов контролируют повстанцы под командованием группировки «Джебхат ан-Нусра», отколовшейся от «Аль-Каиды») на три части: контролируемые турецкими подразделениями и отрядами сирийской умеренной оппозиции (северо-западные районы), контролируемые сирийскими правительственными силами и иранскими отрядами (юго-восток), российскими силами – территории между указанными районами.

«Россия и Иран подтвердили, что все страны-гаранты должны выполнять свои обязательства. Сирия рассматривает любое присутствие какой-либо военной силы на своей территории без согласия правительства Сирии как агрессию и оккупацию», – добавил представитель Сирии при ООН аль-Джафари.

Россия, Турция и Иран выступают спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от проводимых в Женеве при посредничестве ООН межсирийских переговоров. В шестилетней гражданской войне в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек, Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада. Турция и Соединенные Штаты поддерживают различные повстанческие группировки.

Участниками седьмого раунда мирных переговоров по Сирии в Астане планировалось утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключённых, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Российское новостное агентство РИА «Новости» сообщило ранее во вторник со ссылкой на члена делегации вооруженной оппозиции Сирии Фатеха Хассуна, что итоговой договоренности по документу о заключенных пока нет.

Следующий раунд переговоров запланирован на декабрь.