В КР сократили сроки получения разрешения для въезда на приграничную территорию

Правительство КР сократило сроки получения разрешения для граждан страны на въезд, нахождение и пребывание на приграничной территории.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина, премьер-министр КР Сапар Исаков подписал постановление, согласно которому «упрощены процедуры получения разрешения на въезд, нахождение и пребывание на приграничной территории для граждан и организаций, занимающихся хозяйственной и иной деятельностью в приграничных районах страны».

Как поясняется, вносимые изменения позволят сократить сроки получения разрешений для граждан и организаций на въезд в приграничную территорию с 9 до 3 рабочих дней с момента подачи ходатайства и предоставления необходимых документов.

В тексте постановления предусмотрено, что согласование въезда (прохода) граждан на приграничную территорию органами национальной безопасности будет осуществляться в течение одного рабочего дня с момента поступления документов, и также в течение одного рабочего дня органами регистрации будет приниматься решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения.

Разрешительные документы и их копии граждане должны предъявить в органы пограничной службы, а также в ближайший пограничный отряд, заставу или отдел.