Крупное ДТП под Саратовом: погибли пять таджикистанцев

В крупном ДТП под Саратовом погибли пять граждан Таджикистана. Посольство Таджикистана в Москве сообщает, что личность всех погибших, за исключением одного, установлена.

Полиция Саратовской области сообщила, что серьезное ДТП произошло вечером 30 октября, в результате столкновения микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе Саратов – Нижний Новгород. В микроавтобусе преимущественно находились граждане Таджикистана. По результатам предварительного следствия, авария произошла по вине водителя грузовика: КамАЗ не уступил дорогу микроавтобусу. При этом, по предварительной информации, скорость самого микроавтобуса превышала 150 километров в час.

В результате ДТП два пассажира микроавтобуса скончались на месте, еще трое – после того как были госпитализированы. Шестеро пассажиров сейчас находятся в больницах Петровска и Саратова.

В сообщении посольства Таджикистана в России по этому поводу отмечается, что в микроавтобусе марки Volkswagen Caravelle находилось 11 граждан Таджикистана. Сам водитель – 21-летний Суннатулло Джураев также погиб. По предварительным данным, таджикистанцы направлялись в Казахстан для пересечения госграницы и повторного въезда в Россию.