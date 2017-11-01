В Украине по подозрению в коррупции задержан сын главы МВД (видео)

В Украине задержаны Александр Аваков, сын министра внутренних дел страны Арсена Авакова, и бывший заместитель чиновника Сергей Чеботарь. Об этом сообщает Украинская редакция Радио Свобода.

Ранее во вторник стало известно, что у Александра Авакова проходит обыск по делу о закупке рюкзаков для МВД Украины. Расследование этого дела началось два года назад после выхода журналистского расследования. В нем утверждалось, что МВД закупает рюкзаки через фирмы, подконтрольные главе ведомства и его сыну.

Позже в Интернете появилось видео, где Александр Аваков якобы договаривается о поставке рюкзаков с бывшим заместителем своего отца. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает сотрудников МВД в растрате.