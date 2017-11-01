Пучдемон согласился на выборы в Каталонии, не будет просить убежища (видео)

Отстраненный со своего поста Мадридом лидер Каталонии Карлес Пучдемон во вторник заявил, что согласился на проведение внеочередных выборов, назначенных центральным правительством Испании в Каталонии, и не будет обращаться за политическим убежищем в Бельгии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Пучдемон также сказал, что не пытался избежать правосудия после того, как государственный прокурор Испании рекомендовал предъявить ему обвинения в мятеже. Он не уточнил, как долго будет оставаться в Бельгии, добавив, что вернется в Каталонию, когда получит гарантии от испанских властей.

Во вторник Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение независимости региональным парламентом Каталонии, сделанное в пятницу, сообщает Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря суда. Через несколько часов после того, как парламент Каталонии проголосовал за одностороннее провозглашение независимости, правительство Испании распустило парламент, уволило правительство и назначило дату новых региональных выборов на 21 декабря.

Ранее сегодня же Верховный суд Испании вызвал спикера парламента Каталонии Карме Форкадела, а также пять других высокопоставленных законодателей региона, чтобы они дали показания 2 и 3 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь суда. В понедельник Государственный прокурор Испании выдвинул обвинения против каталонских лидеров в мятеже и подстрекательстве к отделению от Испании.