Главный тренер «Ахмата» подал в отставку после ничьей с «Анжи»

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов ушел в отставку. Об этом сообщил в Instagram'е президент клуба, глава парламента Чечни Магомед Даудов.

Накануне команда Кононова упустила победу на последних минутах в домашнем матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги с махачкалинским «Анжи». Игра закончилась вничью.

Олег Кононов стал тренером клуба «Ахмат», названного в честь первого президента Чечни и отца Рамзана Кадырова, летом 2017 года. Контракт был рассчитан на три года. Всего под руководством Кононова «Ахмат» провел в рамках чемпионата России 15 матчей, в которых одержал пять побед и потерпел семь поражений, еще три матча закончились вничью, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что студентов в Чечне принуждают посещать все домашние матчи «Ахмата», угрожая отчислением. Для контроля за посещением игр на «Ахмат-Арене» в Грозном за каждым из учащихся закрепили отдельное место, номер которого привязан к студенческому билету.