Талибы заявили об ухудшении состояния похищенного американского профессора

Афганское крыло движения «Талибан» сообщило об ухудшении состояния похищенного в прошлом году в Кабуле американского профессора и заявило, что он нуждается в безотлагательной медицинской помощи.

Кевин Кинг – один из двух профессоров Американского университета Афганистана, которых в августе 2016 года похитили на территории университета под дулом оружия. Второй похищенный – австралиец Тимоти Уикс.

Представитель «Талибана» Забиуллах Муджахид сказал, что 60-летний Кинг страдает сердечным заболеванием и имеет проблемы с почками. «Его болезнь обострилась, у него отекли ступни, временами он теряет сознание, его состояние ухудшается с каждым днем», – сказал Муджахид в заявлении, распространенном 29 октября. «Временами мы пытались лечить его, но мы находимся в положении войны, и у нас нет медицинских учреждений», – добавил Муджахид.

Государственный департамент США призвал без промедления и безоговорочно освободить Кинга и других заложников. Считается, что за похищениями стоит базирующаяся в Пакистане союзная талибам экстремистская группировка «Сеть Хаккани».