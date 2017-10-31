Партия ПАРНАС указала Собчак в своем списке потенциальных кандидатов

Российская оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) указала телеведущую Ксению Собчак в качестве своего потенциального кандидата на президентских выборах в 2018 году. В списке также указаны оппозиционер Алексей Навальный, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, неназванные представители ПАРНАС и нескольких оппозиционных движений.

Если кого-либо из этих кандидатов допустят на выборы, Партия народной свободы окажет ему поддержку. Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов объяснил это необходимостью выдвинуть единого кандидата от оппозиции. «Отсутствие консолидации будет играть и уже играет на руку власти, полностью дезориентирует демократически настроенных избирателей», – заявил Касьянов.

Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом «против всех». СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак, телеведущая отрицает связь с Кремлем.

Алексея Навального, который также намерен баллотироваться на пост главы государства, Кремль, по данным СМИ, уже решил не допускать к выборам.